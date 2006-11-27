Почему Голодомор следует считать геноцидом - аргументы Гараня

Комментируя заявления «антикризовиков», что Голодомор не был «геноцидом украинского народа», поскольку он якобы не подпадает под определение ст. 2 Конвенции ООН 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, доктор исторических наук, проф. политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань, отметил:

"Читая внимательно статью 2, мы увидим, что в действительности для признания Голодомора «геноцидом» не имеет юридического значения был ли он направлен против всего украинского народа (хотя понятно, что это было частью цели) или против его части – украинского крестьянства. Ведь пункт c) статьи 2 ясно говорит о «преднамеренном создании для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее».

Научный работник обращает внимание на «Доклад подготовительной комиссии для Международного Криминального Суда от 6 июля 2000 г.»: “Термин «жизненные условия» может включать, но не ограничиваться, преднамеренное лишение ресурсов, незаменимых для выживания, таких как еда или медицинские услуги, или систематическое выселение из помещений”.

Объясняя, почему Конвенция употребляет и «национальный», и «этнический» признак геноцида, Гарань предлагает обратиться к толкованиям международной организации «Prevent Genocide International» («Предотвращение геноцида в мире») (http://www.preventgenocide.org/genocide/elements.htm): «Национальная группа включает группу индивидов, чья идентичность определяется их общим гражданством или страной происхождения» в отличие от «этнической группы», для которой идентичность определяется «общими культурными традициями, языком, или наследием».

"Исходя из первого определения, мы полностью можем говорить о геноциде украинского народа, который включает и представителей других этносов, пострадавших от голодомора", - подытоживает научный работник.