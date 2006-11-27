Президент вернул Кинаха в СНБО
17:39, 27 ноября 2006Политика
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Указ на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия КИНАХА в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом идет речь в соответствующем указе главы государства от 24 ноября, размещенном сегодня на официальном сайте Президента .
А.КИНАХ до 16 мая 2006 года занимал должность секретаря СНБО.
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