Президент вернул Кинаха в СНБО

17:39, 27 ноября 2006
Политика
719 0

Указ на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия КИНАХА в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом идет речь в соответствующем указе главы государства от 24 ноября, размещенном сегодня на официальном сайте Президента .

А.КИНАХ до 16 мая 2006 года занимал должность секретаря СНБО.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter