Рудьковскому нашли замену

Министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ сложил с себя полномочия первого секретаря Черниговского обкома СПУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Соцпартии, на внеочередном пленуме Черниговского обкома СПУ 25 ноября секретарь политсовета партии Михаил КОРОПАТНИК обнародовал заявление Н.РУДЬКОВСКОГО о сложении им обязанностей первого секретаря Черниговского обкома СПУ в связи с назначением его министром транспорта и связи и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

М.КОРОПАТНИК отметил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ останется членом бюро обкома СПУ, и сохранит самые тесные связи с парторганизацией во всех параметрах ее деятельности. Пленум в режиме открытого голосования удовлетворил заявление Н.РУДЬКОВСКОГО.

Пленум избрал первым секретарем Черниговского обкома СПУ Валерия ДУДАРЯ, который до этого работал секретарем обкома по организационно-партийной работе.

В.ДУДАРЬ родился 2 сентября 1950 года в Бобровице Черниговской области. На выборах в марте 2006 года был избран депутатом Черниговского облсовета по спискам СПУ, является руководителем фракции СПУ в областном совете. Член политсовета СПУ.