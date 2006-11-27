Янукович нарушил таможенный режим Беларуси
Браславские озера неделю были закрыты
После заседания совета глав правительств СНГ в Минске Виктор Янукович собирался посетить свою родину, деревню Януки, чтобы почтить память жертв Голодомора.
Однако, как стало известно газете "Комерсант-Украина", визит был продиктован и другой причиной.
Дело в том, что в непосредственной близости от Януков находится "охотничья Мекка" Белоруссии – Браславские озера, где в сезон охотятся на волков, лис и лосей, пишет издание.
Всю прошлую неделю Браславские озера были закрыты для посещения в связи с "подготовкой приезда Сергея Сидорского с высоким гостем".
Для Сидорского в минском аэропорту были подготовлены вертолеты (Янукович тоже собирался лететь в Януки на вертолете и провести там весь день).
Сотрудники посольства Украины сообщили, что Виктор Янукович привез с собой в Минск охотничью амуницию.
"Пришлось объяснять пограничникам, почему вместе с пистолетами личной охраны без регистрации будут ввозиться охотничьи ружья",– сообщил один из сотрудников посольства, подчеркнув, что белорусские пограничники не выдвигали никаких претензий и согласились на такое нарушение режима.
Подтвердили факт провоза охотничьих ружей и журналисты из премьерского пула.
"Действительно, из самолета выгружали два чехла от охотничьих ружей, но что было в них – неизвестно",– рассказал изданию один из них.
Украинская правдасо ссылкой на Комерсант-Украина