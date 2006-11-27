Янукович нарушил таможенный режим Беларуси

После заседания совета глав правительств СНГ в Минске Виктор Янукович собирался посетить свою родину, деревню Януки, чтобы почтить память жертв Голодомора.

Однако, как стало известно газете "Комерсант-Украина", визит был продиктован и другой причиной.

Дело в том, что в непосредственной близости от Януков находится "охотничья Мекка" Белоруссии – Браславские озера, где в сезон охотятся на волков, лис и лосей, пишет издание.

Всю прошлую неделю Браславские озера были закрыты для посещения в связи с "подготовкой приезда Сергея Сидорского с высоким гостем".

Для Сидорского в минском аэропорту были подготовлены вертолеты (Янукович тоже собирался лететь в Януки на вертолете и провести там весь день).

Сотрудники посольства Украины сообщили, что Виктор Янукович привез с собой в Минск охотничью амуницию.

"Пришлось объяснять пограничникам, почему вместе с пистолетами личной охраны без регистрации будут ввозиться охотничьи ружья",– сообщил один из сотрудников посольства, подчеркнув, что белорусские пограничники не выдвигали никаких претензий и согласились на такое нарушение режима.

Подтвердили факт провоза охотничьих ружей и журналисты из премьерского пула.

"Действительно, из самолета выгружали два чехла от охотничьих ружей, но что было в них – неизвестно",– рассказал изданию один из них.

Украинская правдасо ссылкой на Комерсант-Украина