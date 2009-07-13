Завтра - внеочередное заседание ВР

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины начнется завтра в 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

По его словам, заседание состоится по инициативе фракции БЮТ, и соответствующее количество подписей депутатов этой фракции передано в аппарат парламента.

По словам Н.ТОМЕНКО, сейчас проводится дискуссия относительно повестки дня завтрашнего заседания. В частности, заметил он, коалиция заинтересована в том, чтобы заседание состоялось, и будет предлагать завтра ограничиться тремя вопросами. «Существует теоретическая возможность, что завтра мы рассмотрим три законопроекта», - сказал он.

В частности, отметил Н.ТОМЕНКО, это касается законопроекта относительно финансирования городов к Евро-2012, законопроекта, касающегося рекапитализации банков и изменений к закону о выборах Президента.

При этом, по словам заместителя председателя ВР, не исключено, что Верховная Рада сократит с 120 до 90 дней срок избирательной президентской кампании, а другие нормы закона о выборах Президента будут перенесены для обсуждения на сентябрь, на следующую сессию.

При этом, добавил Н.ТОМЕНКО, коалиция не будет настаивать на рассмотрении кадровых вопросов, чтобы опять работа ВР не была заблокирована. Так же коалиция ожидает, что фракция Партии регионов не будет настаивать на рассмотрении законопроекта относительно повышения социальных стандартов.

«В таком случае можно прогнозировать, что заседание состоится. А тогда произойдет и закрытие сессии», - сказал он.

В то же время Н.ТОМЕНКО заметил, что фракция БЮТ приняла решение не идти на парламентские каникулы и работать в комитетах.

«И как только мы будем считать, что для Украинского государства есть потребность в работе парламента, мы будем инициировать проведение внеочередного заседания», - сказал он.