Поляченко отозвал заявление об отставке

Министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО подал в Верховную Раду заявление об отзыве своего предыдущего заявления об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

Он не исключил, что завтра ВР рассмотрит вопрос об отставке министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО и Ю.ПОЛЯЧЕНКО, а также назначения министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По словам А.МАРТЫНЮКА, сегодня на координационном совете антикризисной коалиции и правительства принято решение, чтобы этот вопрос был рассмотрен на текущей неделе. Он отметил, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ попросил «зарезервировать рассмотрение кадровых вопросов».

А.МАРТЫНЮК также не исключает, что в четверг, 30 ноября, ВР может принять решение по результатам отчета министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.