Симоненко: Ющенко шантажирует и раскалывает общество

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО называет провокационными заявления Президента Украины о намерении провести референдум по конституционной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял о необходимости внесения изменений в Основной Закон, даже создал Конституционную комиссию, но при этом так и не ответил на вопрос, что конкретно он хочет изменить и в каком направлении должны быть эти изменения.

«Что он намерен совершенствовать, чтоб защитить главное – права и свободы наших граждан? То есть я не почувствовал, что Президент готов пойти на следующее: не декларировать права и свободы граждан, а через государственные институты гарантировать выполнение со стороны государства обязательств по защите этих прав и свобод», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он также подчеркнул, что все идеи, связанные с реформированием Конституции, - это очередной этап «политических провокаций и политического шантажа». «Президент и его команда, понятно, проигрывают полностью в условиях перехода к парламентско-президентской республике. Практически за два года ни одной социально-экономической значимой инициативы не было. И в этой части Президент постоянно шантажирует общество, усиливая его раскол. Либо это реабилитация ОУН-УПА, либо это трагедия на голоде 1932-33 гг. Пытается усилить противоречия, в том числе и межэтнические и межгосударственные», - сказал он.

Лидер КПУ убежден, что вопрос реформирования Конституции не направлен на усовершенствование системы власти. Сегодня, по его словам, идет попытка борьбы за власть, противопоставление Секретариата Президента и его окружения в целом антикризисной коалиции. «Я считаю, что шантаж о вынесении в общество предложений по новому тексту Конституции неуместен», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО в обращении к украинскому народу по случаю Дня свободы выразил готовность продолжить наведение порядка в государстве, и с этой целью он инициирует продолжение конституционной реформы. По его словам, она поставит точку в конфликте полномочий и сделает демократический выбор граждан необратимым. ”Нам нужна Конституция свобод, которые реально выполняются. И если конституционный диалог политиков зайдет в тупик, я дам возможность людям сказать свое слово ”, - отметил Президент.