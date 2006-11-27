Адвокаты обжаловали решение о содержании Курочкина под стражей

Адвокаты российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА просят Апелляционный суд города Киева отменить постановление Голосеевского районного суда столицы, который избрал для их подзащитного меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил УНИАН один из адвокатов М.КУРОЧКИНА Василий ДИДЕНКО, с соответствующей жалобой адвокаты обратились сегодня в 11.00 в Апелляционный суд Киева.

Он не стал уточнять мотивировочное содержание этой жалобы, однако отметил, что защита М.КУРОЧКИНА просит суд избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИНА задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева.

По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения для М.КУРОЧКИНА - содержание под стражей.