Кушнарев носит в портфеле подарок для Тимошенко

Представитель Партии регионов Евгений Кушнарев решил подарить лидеру БЮТ Юлии Тимошенко на день рождения, который она празднует в понедельник, коралловое ожерелье.

Об этом он сказал "Украинской правде", выходя из заседания согласительного совета в понедельник.

По его словам, он рассчитывал вручить ей подарок на согласительном совете, однако Тимошенко на него не явилась.

"Ее нет, и я ее не видел, но подарок ношу в портфеле", - сказал он.

По словам депутата, он решил подарить Тимошенко настоящее ожерелье, поскольку после известного случая узнал, что Тимошенко носит бижутерию.

Он сознался, что приобрел ожерелье на выставке, и заплатил за него "небольшие деньги".

По словам Кушнарева, эти деньги "ему разрешает заплатить депутатская зарплата".

Ожерелье сделано из кораллов красного цвета.

На вопрос, что он пожелает Тимошенко в день рождения, он ответил:

"Помнить о том, что по природе она - не только политик, но и женщина".

"Украинская правда"