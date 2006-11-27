Милиция не допустила Гаркавую в помещение Сумской ОГА

Нину ГАРКАВУЮ сегодня утром усиленный наряд милиции не допустил в помещение Сумской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, на входе в административное здание Сумской ОГА Н.ГАРКАВУЮ встретил усиленный наряд работников государственной службы охраны. При этом ей было отказано в возможности подняться на третий этаж в свой кабинет.

Пока в облгосадминистрации эту ситуацию не комментируют.

В первый раз Н.ГАРКАВУЮ не допустили на рабочее место в субботу, 25 ноября, в то время, когда в админздании представитель Секретариата Президента Украины представлял активу области временно исполняющего обязанности председателя Сумской ОГА Владимира САПСАЯ.

26 ноября в эфире телеканала НТН Н.ГАРКАВАЯ сообщила, что в случае, если в понедельник, 27 ноября, в ситуацию не вмешается Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, то во вторник она подаст иски в суд.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент своим указом поручил Кабмину внести в недельный срок представление об освобождении Н.ГАРКАВОЙ от должности председателя Сумской ОГА в связи с достижением предельного возраста прохождения государственной службы.

22 ноября Н.ГАРКАВАЯ заявила, что не считает себя освобожденной от должности губернатора, а указ о ее отставке назвала попыткой "подставить Президента". Она рассказала, что 14 ноября, за день до подписания Президентом представления об отставке, Главгосслужба продлила ей срок госслужбы на основании поручения Кабмина еще на один год.

В то же время, 24 ноября В.ЮЩЕНКО своим указом отменил все распоряжения председателя Сумской ОГА Н.ГАРКАВОЙ, изданные после 8 ноября 2006 года.

Кроме того, другим указом Президент поручил первому заместителю председателя Сумской государственной администрации В.САПСАЮ временно исполнять обязанности председателя Сумской ОГА.