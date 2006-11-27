На выборах мэра Кировограда лидирует коммунист

По результатам параллельного подсчета голосов, на выборах городского председателя Кировограда лидирует коммунист Владимир ПУЗАКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные по состоянию на 11.00 обнародовало региональное отделение Комитета избирателей Украины. Согласно предоставленной информации, всего в голосовании приняли участие 43013 избирателей Кировограда. По результатам 80% обработанных протоколов на выборах лидирует первый секретарь областного комитета Коммунистической партии Украины В.ПУЗАКОВ, получивший 16,2% голосов избирателей (6967 голосов).

На втором месте депутат Кировоградского городского совета Александр ДАНУЦА с результатом 15% (6467 голосов).

В тройке лидеров также местный бизнесмен Александр ТАБАЛОВ. За него проголосовали 13,9% избирателей (5989 голосов).

Как сообщили в Кировоградской городской территориальной избирательной комиссии, ТИК продолжает принимать избирательные бюллетени и протоколы с участков.