Список людей, получивших пистолеты от Луценко

Первый в списке - сам министр

"Украинская правда" обнародовала урывки из списка людей, получивших пистолеты от Луценко (в хронологическом порядке) 2005 год Юрий Луценко, министр внутренних дел Александр Фокин, заместитель министра внутренних дел Александр Третьяков, первый помощник Президента Александр Барановский, министр сельского хозяйства Александр Зинченко, госсекретарь Украини Виктор Пинзенык, министр финансов Павел Алешин, руководитель личной охраны Виктора Ющенко Алексей Ивченко, глава "Нафтогазу" Олег Рыбачук, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Владимир Скомаровский, председатель Гостаможслужбы Станислав Николаенко, министр образования Петр Порошенко, секретарь СНБО Иван Плачков, министр топлива и энергетики Давид Жвания, министр чрезвычайных ситуаций Евгений Червоненко, министр транспорта и связи Иван Сподаренко, народный депутат, член фракции СПУ Юрий Артеменко, губернатор Запорожской области Виктор Балога, губернатор Закарпатской области Михаил Саакашвили, президент Грузии Вано Мерабишвили, голова МВС Грузии Александр Ковалев, председатель наблюдательного совета "Донвугілля" Валентин Симоненко, председатель Счетной палаты Николай Гордиенко, заместитель главы МИДа Ш. Джанашвили, заместитель главы МВД Грузии Г. Месхишвили, заместитель главы Администрации МВД Грузии Виктор Ющенко, Президент Украины Юрий Павленко, министр молодежи и спорта Петр Олийнык, губернатор Львовской области Роман Ткач, губернатор Ивано-Франковской области Александр Черевко, губернатор Черкасской области Валентин Зайчук, руководитель аппарата Верховной Рады Александр Омельченко, мэр Киева Виктор Шокин, заместитель генпрокурора Дейнега Владимир, депутат Киевского горсовета Пискун Святослав, генпрокурор Шумилкин Владимир, председатель Харьковского горсовета О. Моргун, советник первого вице-премьер-министра Борис Зайчук, председатель правления Пенсионого фонда Виктор Капустин, председатель правления ОАО "Укрексімбанк" Игорь Дрижчаный, глава СБУ Иван Стойко, губернатор Тернопольской области Владимир Шандра, министр промышленной политики Василий Гуреев, народный депутат Украины, член фракции "Наша Украина" Сергей Матвиенков, народный депутат Украины, член СПУ Владимир Бойко, народный депутат Украины, член СПУ Богдан Буца, министр Кабинета министров Оксана Теренова, основатель "Телеграфа" Эдуард Зейналов, губернатор Кировоградской области Виктор Тополов, министр углепрома М. Короткий, главный консультант юридически-научного обеспечения секретариата Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Арсений Яценюк, министр экономики Роман Шубин, ркуоводитель главного следовательного управления Генпрокуратуры Виктор Бондарь, министр транспорта и связи 2006 год Игорь Дзвонык, депутат Киевского горсовета Юрий Поляченко, министр охраны здоровья Станислав Сташевский, первый вице-премьер Владимир Мойсык, председатель по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Александр Шевчук, губернатор Днепровской райадминистрации Киева Игорь Дрижчаный, председатель СБУ Калюжка Е.Т., первый заместитель директора ДДГІРФО Алексей Малиновский, народный депутат, член фракции СПУ Иван Мирабишвили, глава МВД Грузии Олег Рыбачук, глава секретариата Президента Николай Полуденный, советник Президента Виктор Матчук, губернатор Ровенской области Николай Овчаренко, заместитель губернатора Черкасской области Игорь Лиховый, министр культуры и туризма Александр Ковалев, председатель наблюдательного совета "Донвугілля" Николай Мельник, заместитель главы ЦИК Валерий Василюк, советник главы секретариата Президента Игорь Дрижчаный, глава СБУ Сергей Рахманин, редактор отдела политики газеты "Дзеркало тижня" Терпеливец М.С., помощник министра

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