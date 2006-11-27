В Полтаве за подкуп избирателей задержан студент

Прокуратура Полтавы передала в Октябрьский райсуд уголовное дело по факту подкупа избирателей на проходивших в воскресенье выборах городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам сообщили в городской прокуратуре, что на участке номер 85 был задержан студент, который встречал избирателей и выдавал им по 50 гривень за то, чтобы они проголосовали за нужного кандидата.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Полтавской территориальной избирательной комиссии Василий ПОХИЛЮК заявил журналистам о том, что «зафиксированы случаи якобы подкупа избирателей». «На одном из участков студент предлагал деньги за голосование. Это все делал явно непрофессионал. Это провокация со стороны штаба, который боится проиграть выборы», - отметил В.ПОХИЛЮК.