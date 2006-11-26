Губернатор грозит Ющенко судом

Нина ГАРКАВАЯ обещает подать в суд на Президента Украины, если он не пересмотрит свои решения о ее отставке с должности главы Сумской облгосадминистрации.

Об этом она заявила в прямом эфире НТН.

«Если в понедельник не будет никаких продвижений в этом плане, - во вторник я подаю иски в суд», - в частности, отметила Н.Гаркавая.

Она в который раз отметила, что считает свое освобождение и назначение временно исполняющим обязанности главы облгосадминистрации Владимира САПСАЯ незаконными.

«Если Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО - УНИАН) даст надлежащую оценку абсолютно неправомерным действиям БАЛОГИ (глава Секретариата Президента - УНИАН), если он возьмет ответственность на себя и отменит эти три указа, которые не являются юридически правильным, я сброшу с себя желание обращаться в суд», - заявила Н.Гаркавая.

Она также сказала: «Уважаемый господин Президент, я не хочу судиться с Вами!».

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент своим Указом “О внесении представления об освобождении Н.ГАРКАВОЙ” поручил Кабмину внести в недельный срок представление об освобождении Н.Гаркавой от должности главы Сумской ОГА в связи с достижением предельного возраста прохождения государственной службы. В документе напоминается, что указом Президента Украины от 13 декабря 2005 года №1742 на должность главы Сумской областной государственной администрации была назначена Н.Гаркавая. 8 ноября 2006 года она достигла предельного возраста пребывания на государственной службе для женщин, определенного статьей 23 Закона «О государственной службе», что согласно пункта 3 части первой статьи 30 данного же закона является основанием для прекращения государственной службы.

22 ноября Н.Гаркавая заявила, что не считает себя освобожденной от должности губернатора, а указ о ее отставке назвала попыткой "подставить Президента".

24 ноября В.Ющенко своим указом отменил все распоряжения головы Сумской ОГА Н.Гаркавой, выданные после 8 ноября 2006 года.

Кроме того, другим указом Президент поручил первому заместителю главы Сумской государственной администрации В.Сапсаю временно исполнять обязанности главы Сумской ОГА.