Избирательные участки Полтавы ждут студентов

По состоянию на 16.00 в Полтаве на выборах городского председателя проголосовало 27% избирателей.

Об этом кореспонденту УНИАН сообщили в территориальной избирательной комиссии.

"На этот момент проголосовало 26-27% избирателей", - заявил председатель ТИК Василий ПОХИЛЮК.

По его словам, к вечеру ожидается активное участие в голосовании студентов, которые вернутся в Полтаву после выходных.

Вместе с тем в комитете избирателей Украины считают, что на 16.00 в Полтаве проголосовало 28,6% избирателей.

Также в КИУ сообщили, что в Полтаве зафиксированы случаи необоснованного включения избирателей для голосования на дому.

В ТИК однако сообщили, что по состоянию на 16.00 на участках не зафиксировано нарушений избирательного законодательства.

Напомним, в Полтаве 238 тыс. избирателей и с утра открыты все избирательные участки.