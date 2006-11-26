КИУ заявляет о попытке сорвать выборы в Кировограде

Действия и бездеятельность Кировоградской городской территориальной избирательной комиссии ведут к срыву выборов в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня представителям СМИ объявил исполнительный директор Комитета избирателей Украины Евгений ПОБЕРЕЖНЫЙ.

По его словам, причина этого, в первую очередь, способ, которым члены ТИК упразднили регистрацию одного из кандидатов на должность мэра Александра НИКУЛИНА.

„Я не смог ознакомиться с решением комиссии, мне его просто не предоставили, так же и кандидату А.НИКУЛИНУ, соответственно, он не смог обжаловать решения в суде. Выдержка из постановления поступила на избирательные участки сегодня утром от неизвестных лиц. На некоторых избирательных участках это были фотокопии без подписи и печати. Это все является грубым нарушением”, - сообщил Е.ПОБЕРЕЖНЫЙ.

Он прибавил, что избирательное законодательство в государстве неидеально, но первоочередным заданием остается не изменение закона, а наказания лиц, не соблюдающих его.

Мнение Е.ПОБЕРЕЖНОГО относительно того, что выборы в Кировограде можно считать сорванными из-за действий городской ТИК поддержали некоторые кандидаты на должность мэра.

Народный депутат Украины от Социалистической партии Николай САДОВЫЙ, руководитель областного комитета партии сообщил, что обратится в прокуратуру, чтобы провести расследование этого дела.

Как сообщал УНИАН Кировоградская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на должность мэра Александра НИКУЛИНА постановлением №64 на заседании 25 ноября около 23.40.

Заседание проходило за закрытыми дверями, представители кандидатов и пресса не были допущены на заседание.

Основанием для такого решения стало удовлетворение двух жалоб на зафиксированные нарушения, допущенные А.НИКУЛИНЫМ в ходе избирательной кампании. Первая – относительно незаконной агитации, вторая – за проведение пикета под стенами ТИК, заявка на который не была своевременно подана в комиссию.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции А.НИКУЛИН, во время проведения заседания комиссия не имела кворума: из 15 ее членов присутствовали только 9. Сразу после объявления об отмене регистрации, члены комиссии закрылись в помещении, отказываясь предоставить копию решения. Адвокаты А.НИКУЛИНА успели обратиться с жалобой на действия комиссии в суд, однако судебные исполнители также не были допущены в комнату. На виду у представителей СМИ последние на протяжении часа пытались достучаться в двери комиссии, однако вынуждены были уйти ни с чем.

Как утверждают свидетели, ночью с балкона комнаты, в которой находились члены ТИК, был выброшен пакет, который сразу подхватили неизвестные, после чего исчезли на автомобиле.

За 5 минут до 6 утра 26 ноября суд отказал адвокатам А.НИКУЛИНА в рассмотрении жалобы, поскольку не имел на руках постановления ТИК.

По свидетельствам нескольких кандидатов на должность мэра Кировограда, чьи работники работают в участковых избирательных комиссиях, выписку из решения территориальной избирательной комиссии им утром начали привозить неизвестные лица, которые предъявляли документы и говорили, что действуют от имени ТИК.

По словам А.НИКУЛИНА, постановление об отмене его регистрации он так и не видел, несмотря на неоднократные обращения.