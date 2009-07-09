Экс-заместитель главы СБУ решил пройтись с шапкой по друзьям

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-лейтенант запаса Александр СКИПАЛЬСКИЙ будет баллотироваться на пост Президента Украины.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН в Москве.

«Я буду баллотироваться на пост Президента Украины потому, что оценивая сегодняшних кандидатов, которых нам навязывает пресса, я не вижу кандидатуры, которая могла бы поправить ситуацию в Украине», - сказал А.СКИПАЛЬСКИЙ.

Он сообщил, что рассчитывает на поддержку широких масс избирателей, которые хотят элементарного порядка.

По словам А.СКИПАЛЬСКОГО, его цель – избавить от произвола чиновников, поставить на место олигархов. «Безусловно, я верю, что меня поддержат мои коллеги по офицерскому и военному корпусу из числа Минобороны, СБУ и других силовых структур», - сказал он.

А.СКИПАЛЬСКИЙ отметил, что для участия выборах нужна «относительно большая сумма – порядка 500 тис. грн». «Если постараться и пройтись с шапкой по друзьям, знакомым, удастся собрать эти деньги», - добавил он.

***А.СКИПАЛЬСКИЙ (1945 года рождения) возглавлял Главное управление военной разведки Министерства обороны Украины, был заместителем председателя СБУ.