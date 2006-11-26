В Чернигове пытались подкупить избирателей

Факт подкупа избирателей зафиксирован в одном из микрорайонов Чернигова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель совета гражданской сети «Опора» Александр ЛОМАКО со ссылкой на информацию штаба одного из кандидатов на должность мэра. Избирателям предлагали 20 гривен, чтобы они проголосовали за одного из кандидатов.

По информации «Опоры», других существенных нарушений во время голосования пока не зафиксировано. Речь идет лишь о технических ошибках.

Как отметил во время брифинга в пресс-центре «Выборы-2006» руководитель мобильной мониторинговой группы Юрий ПАПЕРНЫЙ, есть случаи, когда избиратели не смогли проголосовать из-за неправильно написанной фамилии в списке избирателей.

Один из кандидатов Сергей ВИТРЕНКО назвал журналистам два факта, когда количество бюллетеней, выданных для голосования на дому, превышало количество заявлений для голосования вне участка.

Также он обратил внимание журналистов на то, что один киевский телеканал обнародовал информацию о том, что на выборах в Чернигове лидирует бывший мэр.

«Голосование еще не закончилось, и эта информация является давлением на избирателей», - сказал он.