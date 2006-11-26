Ющенко встретится с бизнесменами

12:54, 26 ноября 2006
Политика
522 0

Обсудят наиболее актуальные вопросы

В понедельник, 27 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудит с представителями бизнеса наиболее актуальные вопросы развития предпринимательской среды.

Об этом сообщает Официальное Интернет-представительство главы государства.

Организаторы встречи – Секретариат Президента Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Совет предпринимателей Украины при Кабинете Министров Украины.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter