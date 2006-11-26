Ющенко встретится с бизнесменами

Обсудят наиболее актуальные вопросы

В понедельник, 27 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудит с представителями бизнеса наиболее актуальные вопросы развития предпринимательской среды. Об этом сообщает Официальное Интернет-представительство главы государства. Организаторы встречи – Секретариат Президента Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Совет предпринимателей Украины при Кабинете Министров Украины.

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