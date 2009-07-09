Наливайченко успокоил: в Украине людей прослушивают реже, чем в ЕС

В Украине телефоны граждан прослушиваются гораздо реже, чем в странах Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время «горячей» телефонной линии в Кабинете министров.

«Поверьте, что по количеству, если сопоставлять, в Украине, по-видимому, меньше всего контролируются через оперативно-технические мероприятия телефонные линии или же телефонные коммуникации», - сказал он, пояснив, что для осуществления таких мероприятий СБУ не имеет технических возможностей и законодательных оснований.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что последним решением генпрокурора четко установлена процедура информирования на протяжении суток заместителя генпрокурора о начале прослушивания лица, если суд дал разрешение на осуществление в отношении него оперативно-технических мероприятий.

«Более того, граждане Украины, кто-либо из нас, если сомневается, или имеет основания для сомнений, может в письменном виде или устно обратиться в Генпрокуратуру или СБУ и получить правдивую информацию, осуществляется ли в отношении него оперативно-техническое мероприятие с разрешения суда», - сказал он.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что в свое время, согласно действующему законодательству, все правоохранительные органы передали спецслужбе свои комплексы для прослушивания.

«У тех, у кого они еще остались, у них есть время для того, чтобы вернуть их государству», - заметил председатель СБУ.