Людям Луценко страшно ходить в ВР - там сидит «лютый дикарь» Шуфрич

Народный депутат Екатерина ЛУКЬЯНОВА (“Наша Украина – Народная самооборона”) обратилась к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с требованием возбудить уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины – «хулиганство» - против народного депутата Нестора ШУФРИЧА, который 8 июля из хулиганских мотивов нанес телесные повреждения депутату Сергею ЛЕВОЧКИНУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» .

В своем заявлении Лукьянова сослалась на научный комментарий к Уголовному кодексу Украины: «Хулиганский мотив — это стремление лица к самоутверждению, самовыражению себя в дерзости, неуважению к другим, что присуще человеку с безудержным и крайне развращенным эгоизмом; это способ самовыражения хама, варвара, дикаря. В основе хулиганских побуждений лежат разнузданный эгоизм, озлобленность и недовольство, которые достигают бездумной ярости и тупого отчаяния, вызванного разногласием между уровнем притязаний лица и имеющимися возможностями осуществления”.

По словам Е.ЛУКЬЯНОВОЙ, «своими действиями Н.ШУФРИЧ грубо нарушил общественный порядок, чем проявил явное неуважение к общественной морали, в присутствии большой группы народных депутатов Украины».

Обращаясь к А.МЕДВЕДЬКО, Е.ЛУКЬЯНОВА, в частности, отметила, что «Народная самооборона» «надеется на Вашу принципиальность и оперативность в возбуждении уголовного дела и обращается с просьбой внести в Верховную Раду Украины представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте народного депутата Украины Н.ШУФРИЧА».

Она выразила надежду на адекватную реакцию и оперативность со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Также Е.ЛУКЬЯНОВА утверждает, что C.ЛЁВОЧКИН после побоев Н.ШУФРИЧА обратился в 12-ю городскую больницу Киева, где ему была оказана медицинская помощь – проведена неотложная хирургическая операция.

Говоря о причинах своего обращения к Генеральному прокурору Украины, Екатерина Лукьянова отметила: «После того, что вчера произошло в «Звездном», многим народным депутатам уже страшно заходить в помещение Верховной Рады, когда там находятся представители Партии регионов. Утром они без каких-либо четко понятных аргументов блокируют трибуну Верховной Рады, чем мешают народным депутатам принимать крайне необходимые в период экономического кризиса законодательные акты, а вечером бьют своих однопартийцев. Но где гарантии, что завтра под горячую руку Нестора Шуфрича и ему подобных не попадут его политические оппоненты, журналисты или сотрудницы парламентского буфета?”

Как сообщалось, вчера Н.ШУФРИЧ ударил в лицо своего однопартийца С.ЛЕВОЧКИНА. Инцидент произошел в кинотеатре "Звездный" после заседания фракции ПР.