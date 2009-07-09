Наибольшие шансы стать следующим президентом Польши - у женщины

Супруга бывшего Президента Польши Иоланта КВАСНЕВСКАЯ имеет наибольшие шансы стать главой польского государства в 2010 году. Об этом свидетельствуют данные опроса PBS DGA и издания Gazetа Wyborczа, согласно которым лишь И.КВАСНЕВСКАЯ имеет шанс вместе с главой правительства Дональдом ТУСКОМ набрать больше 20% голосов в первом туре выборов.

Во втором туре за 54-летнюю И.КВАСНЕВСКУЮ готовы проголосовать 57% избирателей, в то время как за действующего премьера - лишь 43%.

Согласно опросу, у остальных кандидатов нет шансов выиграть выборы у 52-летнего Д.ТУСКА.

В случае выхода во второй тур с Анджеем ОЛЕХОВСКИМ - основателем «Гражданской платформы», которую сейчас возглавляет премьер, Д.ТУСК выигрывает с соотношением 59% к 42%, с Влодзимежем ЦИМОШЕВИЧЕМ - 61% к 39%.

Нынешний Президент Лех КАЧИНСКИЙ, которому Д.ТУСК проиграл выборы во втором туре в 2005 году, в выборах в следующем году может рассчитывать лишь на 29% голосов против 71% за премьера.

И.КВАСНЕВСКАЯ назвала «приятными» результаты опроса, заметив, что не планирует принимать участие в выборах.

Д.ТУСК заявляет, что не переживает из-за высокого рейтинга жены Александра КВАСНЕВСКОГО, который был Президентом Польши с 1995 по 2005 год.

«Это милое топтание по пяткам», - сказал Д.ТУСК, шутя, журналистам.

Справка УНИАН. Осенью 2005 года Л.КАЧИНСКИЙ, несмотря на проигрыш в первом туре президентских выборов Д.ТУСКУ, во втором туре сумел набрать больше голосов. За него проголосовали 54% избирателей, за Д.ТУСКА - 46%.