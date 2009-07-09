Не мытьем, так катаньем: «бедные» нардепы просят у Тимошенко 97 млн.

Регламентный комитет Верховной Рады Украины обязал спикера Владимира ЛИТВИНА обратиться к правительству с просьбой выделить 97 млн. грн. на нужды депутатов.

Об этом сообщает газета «Дело» от 9 июля 2009 г. №110(863) со ссылкой на члена Регламентного комитета ВР Василия КРАВЧУКА.

По словам депутата, парламенту катастрофически не хватает денег.

«Дефицит нашего бюджета составляет 120 миллионов, но пусть нам выделят хотя бы 97», — заявил В.КРАВЧУК.

По данным комитета, в первом полугодии Верховная Рада «проела» почти весь свой годовой бюджет. «Депутаты уже начали летать в долг. 500 тыс. грн. мы уже должны авиакомпаниям», - констатировал В.КРАВЧУК.

До вчерашнего заседания комитета часть парламентариев предлагала пойти путем ужесточения лимитов. По информации газеты, планировалось сократить лимит расходов на перелеты одного депутата до 9 тыс. грн. «Но это же противозаконно! К примеру, мой избирательный округ находится в Донецке, я должен летать туда два раза в месяц, а билет туда и обратно стоит 3,2 тыс. грн.», - жалуется депутат Владимир КАПЛИЕНКО.

По его словам, именно ссылаясь на противозаконность этой инициативы, депутаты решили потребовать недостающую сумму у Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», который предусматривал повышение акциза на пиво почти в 2 раза. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить: на обеспечение лечения больных сахарным диабетом; на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова и на завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе «Дом-музей Т.Г.Шевченко».

Однако после того как закон был внесен на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата. Согласно этому закону, предусматривалось увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон.

23 июня Верховная Рада приняла его в новой редакции. Парламент частично поддержал предложения Президента, в частности, учел предложения главы государства в части исключения положений об увеличении расходов Верховной Рады на 97 млн. грн.