Конфликт в БЮТ: Турчинов и Кожемякин ополчились против Буряка?

Часть депутатов от БЮТ требуют отправить в отставку своего однопартийца — главу Налоговой Сергея Буряка. Теперь его судьба в руках Юлии Тимошенко

Сегодня состоится заседание фракции БЮТ. Один из главных вопросов, вынесенных на обсуждение, — деятельность Сергея Буряка на посту председателя Государственной налоговой администрации. По информации газеты «Дело»,предложение заслушать отчет Буряка принадлежит первому заместителю лидера фракции БЮТ в парламенте Андрею Кожемякину и первому вице-премьеру Александру Турчинову. Еще на заседании фракции в среду Кожемякин раскритиковал работу своего коллеги на посту Налоговой и высказался за его увольнение. «Мы быстро найдем, кем его заменить», — процитировал Кожемякина депутат, присутствовавший на заседании фракции в среду. По словам источника, судьба Буряка предрешена — по итогам сегодняшнего заседания большинство депутатов от БЮТ намерены направить письмо премьер-министру, в котором потребуют уволить его с поста главы ГНАУ.

В разговоре с корреспондентом Андрей Кожемякин отказался называть причины, по которым Сергея Буряка следует отправить в отставку. Вместе с тем он назвал другой повод, по которому Буряка вызвали на заседание фракции. «У руководителей местных партийных ячеек есть вопросы к главам областных налоговых, чтобы они «не наезжали», не сеяли деструкцию. Нужно посоветоваться с Буряком, как это лучше сделать», — отметил Кожемякин.

У народных депутатов от БЮТ накопилось множество вопросов к своему коллеге. Среди основных — почему глава ГНАУ игнорирует их пожелания по кадровым перестановкам в центральном аппарате своего ведомства и на местах.

«Буряк уволил начальников Закарпатской и Одесской налоговых милиций, хотя вообще не должен был туда лезть. Теперь на местах остались одни «регионалы», — объясняет собеседник «Дела». — Вторая часть претензий «бютовцев» касается того возмещения НДС «не тем предприятиям».

Однако запланированный на сегодня разбор полетов, скорее всего, проводится для галочки. Ведь большинство депутатов уже приняли решения — они намерены подписать письмо к Юлии Тимошенко с рекомендацией отстранить своего коллегу от руководства Налоговой. «Возможно, пару депутатов воздержатся от голосования. Но вряд ли многие будут поддерживать Буряка, иначе это будет означать подписание себе же приговора», — рассуждает один из нардепов.

В то же время крупные бизнесмены из БЮТ все же готовы открыто стать на защиту главы ГНАУ. «Пускай Буряк дальше работает, я на фракции его поддержу», — заверил Евгений Сигал, контролирующий компанию «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата»). Собственник «УкрАвто» Тариэл Васадзе, который также метит в министры транспорта и связи, тоже не собирается требовать отставки главы ГНАУ. «Что, Буряк плохо работает? Я не вижу у него проблем», — уверен Васадзе. В такой ситуации последнее слово за премьером Юлией Тимошенко.