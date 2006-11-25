Херсонский Рух обвиняет КПУ в Голодоморе

Херсонская организация Народного Руха Украины на митинге, посвященному поминанию жертв Голодомора 1932-1933 годов, призвала руководство и Верховную Раду признать Коммунистическую партию Украины виновной в трагедии украинского народа 1932-1933 годов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на этот счет было зачитано специальное обращение к власти страны.

Одновременно студенты херсонских вузов провели акцию на центральной площади Херсона, во время которой призывали Верховную Раду Украины признать Голодомор геноцидом украинцев и поддержать Президентский проект закона о Голодоморе. Молодые люди заклеили рты лентами с надписью «33» и на грудь повесили плакаты: «Геноцид был! Это - история!», «Признание геноцида против украинской нации – признание будущего!»