В ПР говорят, что отказались от выборов и свержения Тимошенко

Партия регионов не будет добиваться отставки правительства Юлии Тимошенко и досрочных выборов в парламент.

Об этом заявил в эфире 5 канала первый вице-спикер, депутат Партии регионов Александр Лавринович.

"Мы готовы к тому, чтобы украинское правительство и парламент работали до определенного времени. И до того, когда будет время проведения следующих выборов, у нас нет никаких планов. Абсолютно точно, пока не будет вступления на должность нового президента Украины, вообще говорить о каких-то других выборах, (не следует)", - заверил он.

"Боялись 30 дней (блокирования трибуны Рады, после которых можно распустить парламент), пожалуйста, закрывайте сессию", - добавил Лавринович.

Он призвал БЮТ не бояться роспуска парламента, так как основания для этого существуют больше полгода, поскольку в парламенте нет коалиции в 226 голосов.

На вопрос, будет ли инициировать Партия регионов высказывание недоверия правительству осенью, Лавринович высказал мнение, что "недоверие премьеру выскажут граждане". "И у нас не будет необходимости их волю трансформировать через свою политическую силу", - заверил он.

Украинская правда