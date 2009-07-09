Литвин назвал час Х - регионалы отреагировали без энтузиазма
08:15, 09 июля 2009Политика
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ВР, возможно, заработает сегодня в 12
Верховная Рада, возможно, заработает сегодня в 12-м часу.
Это время для голосования законопроекта о минимальной зарплате предложил спикер.
До той поры документ от оппозиции должен пройти согласование в бюджетном комитете. Но регионалы на такое предложение отреагировали без энтузиазма. Они соглашаются разблокировать трибуну лишь когда получат гарантии позитивного голосования. Но коалиция их не дает. По подсчетам правительства, на повышение минимальной зарплаты в этом году нужно свыше 40 миллиардов гривен. Оппозиция заверяет, что стоимость их закона меньше 16 миллиардов гривен.
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