Гостаможслужба перетрясет свои ряды

В ближайшее время пройдут внеочередные аттестации большинства сотрудников и руководителей отделов таможенного оформления, в чьей компетенции контроль за определением таможенной стоимости товаров.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, об этом шла речь сегодня на совещании главы Гостаможслужбы Анатолия МАКАРЕНКО с руководителями таможенных органов по результатам вчерашней коллегии в Генеральной прокуратуре с участием Президента.

Согласно сообщению, по итогам совещания решено создать рабочие группы по мониторингу таможенного оформления товаров, прибывающих в Украину через порты южного направления. Задача этих групп - практически в он-лайн режиме отслеживать и фиксировать оформление рискованных товаров. Это позволит контролировать их таможенное оформление, в частности, еще до выпуска в оборот на территории Украины проконтролировать достоверность заявленных данных о стоимости, количестве товара, его классификационном коде и т.д.

Гостаможслужба активизирует работу по направлению запросов в таможенные администрации тех стран, откуда товар поступает в Украину. Сопоставление информации экспортных деклараций страны-отправителя с предоставленной на украинской границе позволит выявить попытки занижения стоимости товарных партий.

А. МАКАРЕНКО отметил персональную ответственность начальников таможен за проведение таможенного оформления товаров по самой низкой стоимости по базе оформлений Гостаможслужбы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время расширенного заседания коллегии в Генпрокуратуре обратился к главе Генеральной прокуратуры Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой проконтролировать деятельность Государственной таможенной службы.