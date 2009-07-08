Тимошенко таки убедила МВФ, что она побеждает инфляцию?

Международный валютный фонд (МВФ) может пересмотреть прогноз инфляции на 2009 год до уровня 10-13%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«В письме намерений, которое мы сейчас согласовываем с МВФ, инфляция будет пересмотрена в сторону уменьшения относительно тех прогнозов, которые МВФ давал в начале года. Тот прогноз, который сейчас ставится, будет 10-13%», – сказала премьер-министр.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, инфляция по результатам первого полугодия показывает, что прогнозы МВФ, которые ставились на начало этого года, были более пессимистичными, «чем результат, которого мы сейчас достигаем».

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в апреле т.г. ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 год с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 год МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

По данным Госкомстата, инфляция в Украине в июне т.г. составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе-июне 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).