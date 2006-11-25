Ющенко не просит, а требует от ВР признания Голодомора геноцидом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Российскую Федерацию стать рядом с Украиной и почтить на государственном уровне память жертв Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в обращении к украинскому народу на Михайловской площади в Киеве.

«Сегодня с Михайловской площади в центре Киева я обращаюсь и призываю Российскую Федерацию стать рядом с нами и путем государственного почтения Голодомора продемонстрировать высокий, присущий российскому народу пример человеческого сопереживания», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что сталинско-коммунистический тоталитарный режим, который осуществлял геноцид украинского народа не имел национального признака.

По словам Президента, Украина призывает каждую нацию к почтению жертв Голодомора и признанию его актом геноцида украинского народа. «Мы вместе были заложниками и жертвами прошлого зла и должны вместе от него очиститься», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что Голодомор в Украине стал первым шагом к злодеяниям Второй мировой войны, в частности, еврейских гетто, нацистских лагерей и Холокоста.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил все страны, которые законодательно и политически признали Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинства. Он верит, что в 75-тую годовщину трагедии «это единодушно осуществит Организация Объединенных Наций. Я глубоко верю в это, потому что глубоко верю в справедливость».

Как отметил В.ЮЩЕНКО, он не просит, а требует от Верховной Рады такого же поступка – признания Голодомора актом геноцида. «Это обязанность Верховной Рады, неминуемое требование истории, такая же, как акт провозглашения Украинской Независимости. Освободите себя от страха и неправды», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, если страна забудет о своей страшной истории, она неминуемо продаст свою душу, язык и память, «она превратится в безликую территорию с безликим и неживым народом. Те, кто сегодня отрицают Голодомор, глубоко и убеждено ненавидят Украину, ненавидят нас, ненавидят наш дух, наше будущее, они отрицают не историю, они отрицают украинскую государственность».

В.ЮЩЕНКО добавил, что от имени украинского народа он утверждает: «Жертвы Голодомора должны быть почтены как мученики одной из крупнейших катастроф в истории человечества».

В своем выступлении он привел ужасные факты Голодомора, в частности, то, что в Украине в 30-х годах прошлого века каждую минуту умирали 17 человек а ежесуточно - 25 тысяч, при этом средний возраст умершего мужчины составлял 7 лет, женщины – 10 лет.

Держа в руке колосок пшеницы, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что очень хотел бы протянуть этот маленький колосок в те времена детям, женщинам, мужчинам, «своему деду Ивану, который с семьей погиб в 32-м году». Он сказал, что хотел бы передать этот колосок в Киевскую, Черкасскую, Николаевскую области, на Кубань. «Если бы я мог через десятилетие подать эти зерна селам, в которых люди вымерли почти все до единого…», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет Голодомор трагедией украинского народа. 24 ноября после завершения заседания Совета глав правительств стран – участниц СНГ в Минске он сказал журналистам: «Это трагедия украинского народа, и эти годы – 1932-1933 - они являются черной страницей не только в истории украинского народа, но и народа России, Беларуси, народов Средней Азии, наверное и стран Закавказья».