Ющенко поминает жертв Голодомора

На Михайловской площади в Киеве чтят память жертв Голодомора.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины, глава государства Виктор ЮЩЕНКО с семьей принимает участие в Скорбном шествии от Софийской площади к Михайловской. В процессии также идут председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, члены правительства, народные депутаты, свидетели Голодомора. Они возложат цветы к памятному знаку «Жертвам Голодомора 1932-33 гг.» и зажгут свечи вечной памяти.

После этого глава государства выступит с обращением к нации.

В 16.00 объявят минуту молчания по умершим, после которой начнется общенациональная акция «Зажги свечу!».