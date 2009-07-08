У Ющенко есть основания для роспуска Рады?

На сегодня есть основания для роспуска Верховной Рады, но о досрочных выборах говорят лишь в парламенте, а не в Секретариате Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она подчеркнула, что согласна с позицией первого заместителя председателя Верховной Рады Александра ЛАВРИНОВИЧА, который говорит о наличии оснований для роспуска парламента.

В частности, основания для досрочного прекращения полномочий ВР существуют с того момента, когда коалиция «вроде бы создана в Верховной Раде, и в соглашении об образовании коалиции отсутствуют подписи народных депутатов». М.СТАВНИЙЧУК обратила внимание на то, что все решения во ВР принимаются при поддержке или Партии регионов, или коммунистов. Это, по словам М.СТАВНИЙЧУК, свидетельствует о том, что коалиция не имеет 226 голосов для принятия необходимых решений.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК выразила несогласие с тем, что решение Конституционного Суда о принципах формирования коалиции позволяет формировать коалицию без наличия в ней 226 голосов. “Коалицию формируют фракции, но никто не отменял положения Конституции Украины, и об этом также идет речь в решении Конституционного Суда, что коалиция депутатских фракций в парламенте формируется по трем условиям: по результатам выборов, на основании договоренностей между депутатскими фракциями, представленными в парламенте, а третьим обязательным условием существования коалиции является наличие в ее составе не менее чем 226 народных депутатов», - сказала она.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что ошибочно считать, что решение Конституционного Суда свидетельствует о том, что только фракции могут определять наличие коалиции.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК обратила внимание на то, что сегодня разговоры о возможном роспуске парламента все время ведутся в самом парламенте. «Политические силы, присутствующие сегодня в составе депутатских фракций Верховной Рады, все время инициируют вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий парламента. Мне кажется, что сами парламентские силы дают таким образом оценку деятельности парламента», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.