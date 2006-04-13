Ликвидаторы Чернобыльской аварии между жизнью и смертью. Пресс-конференция в УНИАН

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “20 лет Чернобыльской трагедии: между жизнью и смертью. Роль связистов и строителей “Саркофага” во время ликвидации аварии на ЧАЭС”. Во время пресс-конференции будет рассказано как о роли связистов и строителей “Саркофага” во время ликвидации аварии на ЧАЭС, их судьбе (из 24 представителей роты умерло 10), так и о сегодняшних проблемах. В частности, о невыполнении государственных гарантий инвалидам-ликвидаторам, о нарушении их прав, несоответствии действительности компенсационных выплат, присвоения льгот чиновниками и людьми, не имевшими отношения к ликвидации аварии на ЧАЭС и т.п. В работе примут участие - ликвидатор, инвалид І-й группы, руководитель строительства объекта “Укрытие”, председатель районного союза инвалидов Чернобыля г. Киева, член оргкомитета Украины по подготовке мероприятий, посвященных 20-й годовщине Чернобыльской трагедии Сергей Красильников; ликвидатор, командир 664-й линейно-кабельной роты связи в/ч А-1735 в 30-ти километровой Чернобыльской зоне отчуждения, президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко; подполковник, ликвидатор, начальник узла связи “Станица”, председатель союза ликвидаторов - связистов в/ч А-1735 Василий Власенко; подполковник, ликвидатор, начальник узла связи “Станица” Николай Гановский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).