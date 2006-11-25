Ющенко считает позором дискуссию о том, как назвать Голодомор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков быть консолидированными в признании голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на церемонии закладки символического камня на месте сооружения мемориального комплекса памяти жертв голодомора 1932-1933 годов.

По словам В.ЮЩЕНКО, историю, связанную с немецкой оккупацией, мы справедливо называем геноцидом. В то же время, по его словам, история, которая унесла так же много людей, до сегодняшнего дня не может получить политическую оценку как геноцид. «Мне бы очень хотелось, чтобы в теме голодомора мы были консолидированы, - сказал В.ЮЩЕНКО. Чтобы мы никогда не допустили позора вести дискуссию относительно того, как это назвать».

По словам Президента, голодомор давно уже имеет однозначное название, такое название дали ему многие парламенты различных стран мира. «Когда же родятся сыновья и дочери на этой земле, которые уже смогут сказать ту правду, которую уже сказали люди всего мира», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. В 1988 году Конгресс США признал факт Голодомора 1932-33 годов, актом геноцида украинского народа признали голодомор парламенты Австралии, Канады, Аргентины, Литвы и Грузии.