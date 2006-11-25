Тарасюк исключает самороспуск НРУ

Министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК исключает вариант самороспуска Народного руха Украины.

Об этом лидер НРУ заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (25 ноября – 1 декабря), отвечая на вопрос о возможности такого самороспуска с с дальнейшим присоединением членов партии к новому политическому проекту, предложенному Президентом Украины.

«Я хорошо знаю настроения в руховской среде. Исходя из этого, исключаю возможность принятия решения членами НРУ о самороспуске», - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его мнению, исключены и другие варианты, связанные со «слиянием, соединением, присоединением».

Он отметил, что его выводы основываются «на многочисленных заседаниях руководящих органов Народного руха Украины и на решениях съездов». «Так что вопрос о том, что Рух собирается распуститься, не стоит», - заявил Б.ТАРАСЮК.

При этом он не исключил других вариантов трансформации НРУ, в том числе и связанных с объединениями. «Речь может идти, например, об объединении НРУ и УНП. Мы не исключаем такой возможности и работаем над ней», - отметил Б.ТАРАСЮК.

В качестве второго варианта он назвал «создание блока патриотически-демократических сил», отметив, что «тут поле для маневров широкое, так же, как было при создании «Нашей Украины» в 2001-м и в прошлом году при формировании блока».

Важным в таком объединении, по мнению Б.ТАРАСЮКА, является объединение политических сил «не на основе идеологий (так как идеологии все-таки разные), а на базе поддержки платформы Президента».

«Что касается более узкого контекста, то, по моему мнению, мы можем воссоздать объединение, куда войдут НРУ, НСНУ, УНП, другие партии правой и правоцентристской направленности», - сказал он. В то же время Б.ТАРАСЮК вновь акцентировал внимание на том, что «варианта единой партии, созданной, по крайней мере, из этих трех политических сил», он не видит.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в интервью трем украинским телеканалам Президент Виктор ЮЩЕНКО сказал, что выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта.