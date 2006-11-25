Тимошенко предостерегла от повторения событий 1932-33 годов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что «память жертв убийственного голода должна быть предостережением и тем политическим силам, которые в настоящее время пытаются торговать государственным суверенитетом во имя каких-то мифических ценовых преференций и соседских геополитических выгод».

Об этом говорится в переданном УНИАН Обращении Ю.ТИМОШЕНКО к соотечественникам в День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

«Сегодня мы отдаем дань памяти бесчисленным жертвам ужасного политического террора, который произошел в Украине в 30-ые годы прошлого века, - говорится в обращении. - Миллионы украинцев, а также представителей других национальностей стали невинными жертвами человеконенавистнической идеологии имперского сталинизма. Практически каждая семья, которая жила в то время в Украине, понесла человеческие потери. До сих пор мы, живые потомки жертв голодомора, ощущаем на себе его страшные последствия. Генофонд украинцев претерпел сокрушительное разрушение».

Как отмечает лидер БЮТ: «Хорошо известно, что целью организаторов голодного террора было истребление нашего вольнолюбивого народа. Таким нечеловеческим образом идейные вдохновители большевистского «мирового господства» рассчитывали раз и навсегда избавиться от народа, способного оказывать им сопротивление».

«Но Украина выжила, – отмечается дальше в обращении. - И не только выжила, но и поднялась с колен. Украинцы обрели в борьбе государственную независимость, чтобы голодоморы и репрессии никогда больше не повторились на наших благодатных землях. И все же мы должны всегда помнить об ужасной трагедии 30-х».

«Больно слышать, как некоторые «государственные мужи», пытаются отрицать сам факт этой страшной для всех в Украине трагедии», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и высказывает убеждение, что «Все мы, как граждане Украины, сегодня должны почувствовать солидарность в смысле нашего единства, общих трагических уроков истории».

Она подчеркивает, что «этот день должен сплотить в большой скорби всех нас, независимо от национальности и языка общения, вероисповедания или места проживания». «Потому что тот страшный голод не делал между людьми разницы по этим признакам, - отметила лидер БЮТ и добавила: «Поэтому пусть вечная память умершим станет вечным предостережением живым».