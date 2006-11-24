В чем будет заключаться президентский референдум по Конституции

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что на всенародный референдум может быть вынесен вопрос о форме правления в Украине – президентской или парламентской.

Об этом он сказал в комментарии, касающейся позиции председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА по поводу совершенствования Конституции и политической реформы, размещенном на официальном сайте Президента Украины.

“Когда мы говорим о референдуме, то имеем в виду не полный текст Конституции. Достаточно поставить перед народом один простой вопрос: «Вы за президентскую или парламентскую форму правления?»”, - отметил В.БАЛОГА.

Он выразил уверенность, что “народ хорошо разбирается в этих понятиях и сможет определиться, кому он согласен отдать в руки и большие полномочия, и большую ответственность».

Глава Секретариата Президента также отметил, что “спикеру украинского парламента не следует волноваться по поводу вынесения на обсуждение общества стратегических вопросов, касающихся развития государства. Это касается в первую очередь вопроса совершенствования Конституции и политической реформы”.

“Всем известно, в каких условиях принимались в 2004 году изменения до Конституции и какими соображениями руководствовался Президент, когда поддержал эти изменения в условиях острого противостояния народа и власти”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявил, что вопрос отмены конституционной реформы или ее принятия не может быть вопросом референдума. По его словам, “это абсолютно лишняя вещь”. А.МОРОЗ считает, что референдум может проводиться по отдельному вопросу, где народ четко и сознательно может дать ответ: да или нет. Он считает абсурдным вынесение на референдум содержание Конституции Украины.

22 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в обращении к украинскому народу по случаю Дня свободы выразил готовность продолжить наведение порядка в государстве, и с этой целью он инициирует продолжение конституционной реформы. По его словам, она поставит точку в конфликте полномочий и сделает демократический выбор граждан необратимым. ”Нам нужна Конституция реально выполняемых свобод. И если конституционный диалог политиков зайдет в тупик, я дам возможность людям сказать свое слово ”, - отметил Президент.