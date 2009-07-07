Ющенко надеется, Украина не станет разменной монетой для Обамы и Путина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Украина не станет разменной монетой в российско-американских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ, отвечая на вопросы журналистов.

«Я надеюсь, что мы не станем третьей стороной вследствие компромиссов, которые будут достигаться в реализации отношений между другими странами, – такими большими, как США и Россия», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина хочет видеть отношения между Россией и США, развивающиеся на дружеской основе.

«Очевидно, давно уже настало время выйти из режима прохладных отношений, отношений, которые развивались хаотично, бессистемно, и все человечество смотрело на то, какой будет их дальнейшая тенденция», - сказал Президент.

Он считает, что российско-американские отношения должны быть более прогнозируемыми, но не за счет отношений с другими странами, в том числе Украиной.

«Мы - европейское государство, мы проводим общеевропейскую политику, мы хотим видеть собственную перспективу европейского членства, интеграции Украины в ключевые европейские рынки. И я думаю, что и в европейских интересах - всячески поддерживать демократический курс Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как известно, в Москве с визитом 6-7 июля находится Президент США Барак ОБАМА.