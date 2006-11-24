Ющенко: через год-два проблема Черноморского флота будет снята

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что "через год - два проблема Черноморского флота РФ в Крыму будет снята".

Об этом украинский лидер заявил сегодня на встрече с российскими журналистами, аккредитованными в києве, сообщает ИТАР-ТАСС.

В то же время, отметил Президент, по ряду позиций пребывания ЧФ РФ есть вопросы - "нет делимитации территории базы, необходимо урегулировать ситуацию по около 130 земельным участкам, на которых строятся дома высокопоставленных лиц, в том числе украинских. Существуют объекты, которые не попали в соглашение, не переданы Украине радиочастоты, ей не принадлежат навигационные объекты в зоне ее морской ответственности".