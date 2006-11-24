Ющенко недоволен расследованием дела о его отравлении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО недоволен ходом расследования дела о его отравлении.

"Для профессионального прокурора не должно быть вопросов, связанных с попыткой отравления",- сказал Президент, отвечая на вопрос российских журналистов о состоянии его здоровья и ходе расследования по делу о его отравлении осенью 2004 года во время предвыборной президентской кампании, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Установлена формула яда, идентифицирован весь процесс от приготовления еды до ее раздачи на даче у бывшего замглавы СБУ Владимира САЦЮКА", - отметил В.ЮЩЕНКО. Он сообщил, что диоксин изготовляется в трех лабораториях мира. Его запас в Украине прошел инвентаризацию, весь оказался на месте.

Справка УНИАН. 10 сентября 2004 года В.ЮЩЕНКО прибыл в австрийскую клинику "Рудольфиннерхаус", где ему был установлен диагноз "острый панкреатит" с осложнениями, вызванными отравлением токсинами. Согласно заключению врачей австрийской клиники, ухудшение здоровья В.ЮЩЕНКО 6 сентября было вызвано "тяжелой вирусной инфекцией и химическими веществами, которые обычно не содержатся в продуктах питания".

11 декабря 2004 года руководитель австрийской клиники "Рудольфинерхаус" Михаэль ЦИМПФЕР сообщил, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксинами.

Позже лаборатории Нидерландов, Германии и Швейцарии подтвердили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.

Расследование дела об отравлении В.ЮЩЕНКО до сих пор не завершено.

Заместитель генерального прокурора, начальник Главного следственного управления Генерального прокуратуры Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью газете «Коммерссант-Украина» (от 24 ноября 2006 года) заявил, что В.ЮЩЕНКО имели возможность отравить более двадцати человек. По словам Р.КУЗЬМИНА, кроме версии, что это могло произойти на даче САЦЮКА, проверяются и другие версии. Р.КУЗЬМИН отметил, что в качестве подозреваемых могло быть как ближайшее окружение Президента, люди, с которыми он часто общался, так и обслуживающий персонал.