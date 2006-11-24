Замгенпрокурора: Луценко незаконно занимает должность министра

Заместитель генерального прокурора, начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Ренат КУЗЬМИН считает, что Юрий ЛУЦЕНКО незаконно занимает должность министр внутренних дел.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» в пятницу.

«Сегодня, когда решение суда вступило в силу, ЛУЦЕНКО незаконно занимает должность министра. Закон "О государственной службе" запрещает коррупционерам работать на госслужбе»,- сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, доказано, что Ю.ЛУЦЕНКО незаконно, в нарушение установленного порядка, выдал коммерсанту из Донецка два пистолета. По мнению следователя, это коррупционное правонарушение, когда должностное лицо за счет своей власти наделяет частное лицо благами, которых не имеет никто другой. «Следователь направил материалы в суд. Суд подтвердил, сказал, что да, ЛУЦЕНКО – коррупционер, что он нарушил закон. Да он и сам признал это, отменив эти незаконные приказы», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Заместитель генпрокурора также отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдавал пистолеты "нужным" людям. «Нужным ему людям. Например, главе Секретариата БАЛОГЕ, его заму ЯЦЕНЮКУ. Но вопрос в другом: почему БАЛОГА защищает ЛУЦЕНКО? Он не видит нарушения закона?»,- добавил он, отметив, что Генпрокуратура будет эти факты проверять.

Отвечая на вопрос о том, что в настоящий момент расследуется дело относительно злоупотреблений должностных лиц МВД, из которого, собственно, и были выделены протоколы о коррупции в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, Р.КУЗЬМИН сообщил об установленном факте, когда некий гражданин занес должностным лицам МВД мебель и прочие материальные ценности и за это получил два пистолета. Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления. «Кто злоупотребил – будем выяснять. На сегодняшний день нет данных, что это злоупотреблял ЛУЦЕНКО. Возможно, это были его подчиненные, возможно, начальники департаментов»,- добавил он.

Ренат КУЗЬМИН сообщил также, что на счета полковника ГУБОПа Романа Ерохина и его семьи поступило около 1,5 миллиона долларов. «Мы много слышали о том, что это был честный боец с преступностью и конвертационными центрами. Мы послушали эти рассказы и посмотрели, кто такой Ерохин, - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, уголовное дело, вокруг которого велась борьба по конвертации 1,5 миллиардов долларов, «странным образом исчезло».

«Эта сумма была переведена в наличные или вывезена за рубеж. Это дело пропало. И имеется расписка о том, что это дело якобы получил Ерохин»,- добавил заместитель генпрокурора.

Он сообщил, что проведенная экспертиза показала, что на расписке подпись не Р.Ерохина и расписка поддельная.

По словам Р.КУЗЬМИНА, в этот период на счета Р.Ерохина и его семьи поступило около 1,5 миллиона долларов, часть из которых Р.Ерохин снял. «Причем суммы немалые – 100, 150 тысяч долларов. Куда эти деньги снимались, для кого – мы сейчас выясняем. Это о чистоте милицейского мундира. Мы столкнулись с серьезным сопротивлением следствию со стороны МВД», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Р.Ерохин работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением конвертационных центров. Он был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о крупных конвертационных центрах.

20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина.

Через несколько дней милиция задержала ключевого фигуранта по делу об убийстве полковника – бывшего работника УБОП Вадима КЛИКОВСКОГО, который скрывался на территории Тернопольской области.

Кроме того, 12 октября МВД Украины объявило в межгосударственный розыск бывшего сотрудника ГНА г. Киева С.БИДУ, обвиняемого в совершении убийства Р.Ерохина. С.БИДА был обнаружен в российском городе Тула.