Начнется международная конференция: Отношения Украины с евроатлантическими институтами

27 ноября (понедельник) 11-00 - Начнется международная конференция: «Отношения Украины с евроатлантическими институциями: информационные стратегии». Участники: Брем Боксгурн, директор нидерландской атлантической ассоциации (Гаага), Мишель Дюре, директор Центра информатизации и документации НАТО в Украине, Тарас Черновол, член комитета по иностранным делам ВРУ (фракция Партии Регионов), Валерий Иванов, президент Академии украинской прессы) и другие эксперты. Организаторы - Институт массовой информации (Киев), Press NOW (Нидерланды) (ул. Малая Житомирская 3а, конференц-зал, напротив гостиницы «Казацкий»). Нужна аккредитация. Телефон: 461-90-23.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter