Кушнарев: отставка Луценко и Тарасюка неизбежна

Отставка Юрия ЛУЦЕНКО с поста министра внутренних дел и Бориса ТАРАСЮКА - с поста министра иностранных дел неизбежна, а о персональной ответственности министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО говорить преждевременно, заявил заместитель лидера фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ во время интернет-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Б.ТАРАСЮК «нанес большой вред внешней политике Украины». Е.КУШНАРЕВ считает, что резко возросшая цена на российский газ - «это в том числе и плата за его агрессивную антироссийскую риторику и форсирование втягивания Украины в НАТО».

По его словам, также неизбежна отставка Ю.ЛУЦЕНКО, и «или это сделает или Верховная Рада, или он сам примет решение». Как сказал Е.КУШНАРЕВ, Ю.ЛУЦЕНКО своими заявлениями намеренно провоцирует ситуацию с тем, «чтобы выглядеть в глазах своих сторонников жертвой политических преследований».

Как сказал Е.КУШНАРЕВ, уже собрано «очень много фактов, которые могут серьезно запятнать мундир одного из полевых командиров Майдана». Он призвал подождать результатов работы Временной следственной комиссии парламента, которая проверяет деятельность МВД.

Говоря о министре обороны А.ГРИЦЕНКО, Е.КУШНАРЕВ подчеркнул, что Верховная Рада «не будет присваивать себе роль Генеральной прокуратуры или суда». По его словам, без реальных доказательств злоупотреблений, тем более его личной вины, говорить о личной персональной ответственности А.ГРИЦЕНКО преждевременно.