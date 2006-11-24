Ющенко гарантирует россиянам то, что подписал Кучма

Глава украинского государства Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина будет придерживаться украинско-российских договоренностей по вопросу о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму, передает РИА «Новости».

"В этом вопросе мы будем придерживаться буквы и духа закона", - сказал В.ЮЩЕНКО сегодня на встрече с представителями российских средств массовой информации аккредитованными на Украине.

"Существуют базовые документы о пребывании ЧФ РФ в Крыму, в соответствии с которыми российский флот будет находиться в Крыму до 2017 года", - отметил украинский Президент.