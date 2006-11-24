Ющенко гарантирует россиянам то, что подписал Кучма
15:24, 24 ноября 2006Политика
989 0
В отношении договоренностей по ЧФ
Глава украинского государства Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина будет придерживаться украинско-российских договоренностей по вопросу о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму, передает РИА «Новости».
"В этом вопросе мы будем придерживаться буквы и духа закона", - сказал В.ЮЩЕНКО сегодня на встрече с представителями российских средств массовой информации аккредитованными на Украине.
"Существуют базовые документы о пребывании ЧФ РФ в Крыму, в соответствии с которыми российский флот будет находиться в Крыму до 2017 года", - отметил украинский Президент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter