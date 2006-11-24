Жебривский хочет формировать президиум Совета НСНУ по региональному принципу

Народный депутат, член Совета “Нашей Украины” Павел ЖЕБРИВСКИЙ выступает за региональный принцип формирования президиума Совета НСНУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Народный Союз Наша Украина”, по словам П.ЖЕБРИВСКОГО, “в составе президиума должны быть представители всех региональных организаций. Думаю, среди них будут и народные депутаты, следовательно, таким образом, будет представлена и парламентская фракция. Кроме того, в президиум необходимо включить представителей Секретариата Президента. Понятно также, что в состав президиума должны входить председатель Совета партии и председатель Центрисполкома”.

“Президиум должен быть сформирован как политический орган, который принимает политические решения, – подчеркнул П.ЖЕБРИВСКИЙ. – Варианты таких решений должен нарабатывать Центрисполком, привлекая для этого специалистов и консультантов. На то или иное решение должны быть предложены 2-3 варианта, представленные на рассмотрение президиума. Эти решения должны быть согласованы с программой партии. А уже президиум должен избрать самый оптимальный вариант и отвечать за его внедрение в партии”.

П.ЖЕБРИВСКИЙ допустил, что многочисленный состав президиума, сформированного по региональному принципу, не будет препятствовать оперативности принятия решений, поскольку достаточно будет собираться приблизительно раз в две недели. “Кроме того, – отметил он, – в случае срочных внеочередных заседаний можно будет проводить селекторные заседания”.