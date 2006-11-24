Жебривский хочет формировать президиум Совета НСНУ по региональному принципу
Но как политический орган
Народный депутат, член Совета “Нашей Украины” Павел ЖЕБРИВСКИЙ выступает за региональный принцип формирования президиума Совета НСНУ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Народный Союз Наша Украина”, по словам П.ЖЕБРИВСКОГО, “в составе президиума должны быть представители всех региональных организаций. Думаю, среди них будут и народные депутаты, следовательно, таким образом, будет представлена и парламентская фракция. Кроме того, в президиум необходимо включить представителей Секретариата Президента. Понятно также, что в состав президиума должны входить председатель Совета партии и председатель Центрисполкома”.
“Президиум должен быть сформирован как политический орган, который принимает политические решения, – подчеркнул П.ЖЕБРИВСКИЙ. – Варианты таких решений должен нарабатывать Центрисполком, привлекая для этого специалистов и консультантов. На то или иное решение должны быть предложены 2-3 варианта, представленные на рассмотрение президиума. Эти решения должны быть согласованы с программой партии. А уже президиум должен избрать самый оптимальный вариант и отвечать за его внедрение в партии”.
П.ЖЕБРИВСКИЙ допустил, что многочисленный состав президиума, сформированного по региональному принципу, не будет препятствовать оперативности принятия решений, поскольку достаточно будет собираться приблизительно раз в две недели. “Кроме того, – отметил он, – в случае срочных внеочередных заседаний можно будет проводить селекторные заседания”.