”Фокус” назвал 50 самых влиятельных донецких
Ахметов уступил Януковичу
Премьер-министр Виктор Янукович признан лидером в рейтинге "50 самых влиятельных "донецких" Украины", составленного еженедельником "Фокус".
Редакция журнала объясняет создание подобного рейтинга тем, что "сейчас "донецкие" занимают лидирующие позиции в политической и деловой верхушке страны".
За Януковичем следует член фракции Партии регионов Ринат Ахметов, секретарь СНБО Виталий Гайдук, первый вице-премьер-министр Николай Азаров и вице-премьер-министр Андрей Клюев.
В "50 самых влиятельных "донецких" также вошел Иосиф Кобзон (6 позиция), Сергей Тарута (9 позиция), Раиса Богатырева (14 позиция), Петр Симоненко (21 позиция) и другие известные политики и предприниматели.
Рейтинг составлен экспертами редакции "Фокуса", которая почти из 100 представителей Донбасса выбрала 50 самых влиятельных персон.
В список номинантов попали только те, кто родился в Донецке или донецкой области, начали там свою политическую или деловую карьеру, и сейчас ведут свой бизнес в этом регионе.
Влиятельность журнал определял по трем критериям: близости к принятию государственных решений, масштабам подконтрольного бизнеса и влиянию на общественное мнение.