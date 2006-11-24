”Фокус” назвал 50 самых влиятельных донецких

Премьер-министр Виктор Янукович признан лидером в рейтинге "50 самых влиятельных "донецких" Украины", составленного еженедельником "Фокус".

Редакция журнала объясняет создание подобного рейтинга тем, что "сейчас "донецкие" занимают лидирующие позиции в политической и деловой верхушке страны".

За Януковичем следует член фракции Партии регионов Ринат Ахметов, секретарь СНБО Виталий Гайдук, первый вице-премьер-министр Николай Азаров и вице-премьер-министр Андрей Клюев.

В "50 самых влиятельных "донецких" также вошел Иосиф Кобзон (6 позиция), Сергей Тарута (9 позиция), Раиса Богатырева (14 позиция), Петр Симоненко (21 позиция) и другие известные политики и предприниматели.

Рейтинг составлен экспертами редакции "Фокуса", которая почти из 100 представителей Донбасса выбрала 50 самых влиятельных персон.

В список номинантов попали только те, кто родился в Донецке или донецкой области, начали там свою политическую или деловую карьеру, и сейчас ведут свой бизнес в этом регионе.

Влиятельность журнал определял по трем критериям: близости к принятию государственных решений, масштабам подконтрольного бизнеса и влиянию на общественное мнение.

Украинская правда