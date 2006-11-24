Руслана подарила Ющенко боеприпасы (фото)

22 ноября, на День Свободы президент Виктор Ющенко имел возможность опять почувствовать себя главным героем Майдана.

Пока вокруг его секретариата ходили колонны митингующих с криками "Позор!", Президент праздновал годовщину революции в Мариинском дворце.

Но кроме, надеемся, приятного общения с соратниками по Майдану за бокалом шампанского, в тот день Виктора Андреевича ожидал еще один сюрприз, пишет Tablo ID.

Его президенту сделала пылкая революционерша, певица и депутат Руслана. Нет, она не устроила в Мариинке песенное шоу с мегафонами и пиротехникой.

Певица просто приподнесла Ющенко подарок, тайну которого удалось разгадать только сейчас.

Оказывается, Руслана подарила Ющенко не какое-нибудь старинное Евангелие, не икону, а ларь с австрийскими зарядами времен войны прошлого столетия.

Как сообщили ТаблоID в пресс-службе певицы, неотстрелянные заряды нашли помощники Русланы во время туристической экспедиции к карпатскому хребту Черногора.

Депутат считает свой подарок символическим.

"Сегодня вооруженное решение вопросов может восприниматься лишь как музейный экспонат. Украина, в том числе как будущий член европейского сообщества, готова решать все международные вопросы со своими партнерами мирным путем, и поддерживать безопасность в широком понимании этого слова как на своей собственной территории, так и в европейской семье", - объясняет Руслана.

Невзирая на такое миролюбие, подарок Русланы является настоящими боеприпасами. Интересно, воспользуется ли ими когда-то Ющенко...