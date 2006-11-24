Ющенко могли отравить двадцать человек

Возможность отравить бывшего кандидата в президенты Виктора Ющенко имели около двадцати человек.

Об этом сообщил начальник главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат Кузьмин в интервью газете Комерсант-Украина, опубликованном в пятницу.

"Оказалось, что круг этот достаточно широк – более двадцати человек, которые потенциально имели такую возможность", - заявил он, говоря о людях, которые могли отравить президента.

Он також рассказал, что в этом деле следствие разрабатывает несколько версий.

"Кроме версии, что это могло произойти на даче Сацюка (бывшего замглавы СБУ), проверяются и другие версии", - сказал он.

"Это могло быть как ближайшее окружение президента, люди, с которыми он часто общался, так и обслуживающий персонал. А таких людей, поверьте, достаточно", - рассказал он.

"Как вы понимаете, чужих людей там не было – ну не обедает и не ужинает кандидат в президенты с посторонними людьми, которые могут его отравить!" – заявил Кузьмин.

Он подчеркнул, что у Ющенко в тот период была Служба безопасности. "И уж они должны были как-то обеспечить безопасность кандидата в президенты".

Украинская правда