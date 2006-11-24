Мороз: Ющенко и ПР на 99% сходятся во взгляде на Голодомор

На следующей пленарной неделе (28 ноября – 1 декабря) Верховная Рада Украины рассмотрит внесенный Президентом Украины законопроект «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он считает, что «парламент объективно рассмотрит этот вопрос».

«Моя личная позиция, что нужно признать эту беду как геноцид не украинской нации, а украинского народа, потому что это касалось всех народов Украины», - отметил А.МОРОЗ.

Он отметил, что «юридически все неточности в проекте закона будут исправлены и этот документ можно будет принять».

На вопрос, считает ли председатель ВР целесообразной административную ответственность тех, кто отрицает геноцид украинского народа, А.МОРОЗ сказал, что в этой ситуации нужно руководствоваться международными нормами, использовать международную практику. По его словам, после того, как будет принято решение о признании событий 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, тогда можно действовать «в соответствии с законом».

На вопрос журналистов, какой все же примет парламент закон - президентский или предложенный представителями фракции Партии регионов, А.МОРОЗ ответил, что «на 99%» законопроект фракции Партии регионов повторяет президентский документ. «Поэтому говорить об отличиях и сложно, и просто, поскольку есть запись (речь идет о законопроекте фракции Партии регионов - УНИАН), которая касается того, что вместо слова «геноцид» они используют слова о сталинских преступлениях против народа».

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения. Законопроектом предлагается признать, что Голодомор 1932–1933 годов в Украине является геноцидом украинской нации. Также предлагается запретить публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов и ввести за это административную ответственность.

16 ноября В.ЮЩЕНКО обратился к народным депутатам с призывом поддержать этот проект закона.

17 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение этого законопроекта.

25 ноября в Украине будут отмечать День памяти жертв политических репрессий и голодоморов.