Ющенко предлагает наказывать за отрицание Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает беспредметной дискуссию о необходимости введения административной ответственности за отрицание Голодомора 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия выставки рассекреченных документов из архивов СБУ «Рассекреченная память».

По словам В.ЮЩЕНКО, в поданном им в Верховную Раду Украины законопроекте предусматривается ответственность за отрицание существования Голодомора в Украине.

Он напомнил, что ряд политиков и общественных деятелей начали дискуссию, что, мол, не нужно вводить такую ответственность. В.ЮЩЕНКО отметил, что это «беспредметная дискуссия». По его словам, во многих странах мира существует даже уголовная ответственность, которая предусматривает срок заключения до 15 лет в случае, если кто-то отрицает существование Холокоста. «А мы ведем дискуссию в Украине, стоит ли говорить об административной ответственности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он еще раз призвал всех украинских политиков поддержать законопроект о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом против украинцев. Президент призвал их «встать с колен». По его словам, во время Голодомора в Украине невинно погибли 10 млн. человек, что больше, чем под время во время Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения. Законопроектом предлагается признать, что Голодомор 1932–1933 годов в Украине является геноцидом украинской нации. Также предлагается запретить публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов и ввести за это административную ответственность.

16 ноября В.ЮЩЕНКО обратился к народным депутатам Украины с призывом поддержать этот проект закона.

17 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о признании голодомора 30-х годов «геноцидом украинского народа».